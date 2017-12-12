Хаос в аэропорту Станстед: из-за плохой погоды отменены многочисленные рейсы…

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|7:00
|«Дневник событий».
|7:30
|"Новости LTV-7".
|8:00
|"Nedeļas apskats"
|8:15
|Музыка.
(Музыка 1.)
|8:15
|Презентация каналов цифрового ТВ
|8:45
|Информация DauTKom.
|9:00
|"Nedeļas apskats"
|9:15
|Передача „Palīga”
(latv.v.)
|11:30
|Презентация каналов цифрового ТВ
|12:00
|«Дневник событий».
|12:30
|Поло 2.
(TiJi.)
|12:30
|Презентация каналов цифрового ТВ
|12:40
|Приключения бурого медвежонка 2.
(TiJi.)
|12:45
|Презентация каналов цифрового ТВ
|12:45
|Эмили.
(TiJi.)
|12:50
|Чупи идет в школу.
(TiJi.)
|13:00
|Денни и Дедди.
(TiJi.)
|13:00
|Презентация каналов цифрового ТВ
|13:10
|Мистер Умелец в городе 2.
(TiJi.)
|13:10
|Презентация каналов цифрового ТВ
|13:20
|Дуда и Дада.
(TiJi.)
|13:20
|Презентация каналов цифрового ТВ
|13:30
|Машкины страшилки.
(TiJi.)
|13:45
|Презентация каналов цифрового ТВ
|14:00
|"Nedeļas apskats"
|14:30
|Музыка.
(Музыка 1.)
|14:30
|Презентация каналов цифрового ТВ
|15:05
|Дикие животные Севера. Возрождение.
(NatGeoWild)
|15:05
|Презентация каналов цифрового ТВ
|16:00
|«Дневник событий».
|16:30
|Информация DauTKom.
|17:00
|Музыка.
(Музыка 1.)
|17:00
|Презентация каналов цифрового ТВ
|17:30
|Презентация каналов цифрового ТВ
|17:30
|Х/ф "Для начинающих любить".
(Русский иллюзион).
|19:00
|Музыка.
(Музыка 1.)
|19:00
|Презентация каналов цифрового ТВ
|19:30
|Прямой эфир.
|20:00
|"Новости LTV-7".
|20:45
|«Настоящее время».
|21:00
|Музыка.
(Музыка 1.)
|21:00
|Презентация каналов цифрового ТВ
|21:30
|Презентация каналов цифрового ТВ
|21:30
|Х/ф "Морозко".
(Дом кино.)
|23:15
|DauTKom raidījumi.