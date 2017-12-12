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Актуальное

 

Даугавпилс
Сегодня, 17:00 Где развлечься в канун Нового года 3
В мире
Сегодня, 16:40 Хаос в аэропорту Станстед: из-за плохой погоды отменены многочисленные рейсы…
Латвия
Сегодня, 16:00 Банки больше не будут принимать заявления на участие во 2-м пенсионном уровне
Даугавпилс
Сегодня, 15:05 В четверг в прямом эфире DAUTKOM – мэр города 42
Даугавпилс
Сегодня, 14:00

Всех даугавпилчан зовут на Новогодний забег 4

Латвия
Сегодня, 13:45

Бухгалтеры не знают, как насчитывать зарплаты с января и какие удерживать на… 1

Поздравляем!

28 декабря

Валентину БОГДАН
Читаемое
Вчера, 11:00

Меняем имидж: Астрида

Все материалы
Комментируемое
Сегодня, 15:05

В четверг в прямом эфире DAUTKOM – мэр города 42

Все материалы
афиша
Сегодня, 22:00

Не пропусти самое интересное!

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Тусовкавсе

Даугавпилчане станцуют брейк в Минске
В Даугавпилсе сразятся брейкеры Балтии 3
Даугавпилс
Сегодня, 13:30 Около 2 500 даугавпилчан остались без света (дополнено)
Даугавпилс
Сегодня, 13:00 Центр Zinoo зовет на творческие мастерские
В мире
Сегодня, 10:25 Предварительное расписание опубликовано

Общественное мнение

Каким был для вас уходящий 2017 год?
  • Очень хорошим 7%
  • Хорошим 25%
  • Обычным 40%
  • Плохим 19%
  • Очень плохим 9%

Видео

ВИДЕОСегодня, 16:40

Хаос в аэропорту Станстед: из-за плохой погоды отменены многочисленные рейсы…

 

ВИДЕОСегодня, 15:31

Регистратор записал последние слова водителя автобуса перед наездом на пешех…

ВИДЕОСегодня, 12:35

Видео: к чему приводит игнорирование ПДД 11

 Сегодня, 10:05 Увеличилось количество пострадавших при взрыве в супермаркете Петербурга
Сегодня, 08:50 Подводим итоги: кто в этом году прославил Латвию на весь мир (ВИДЕО) 2
Сегодня, 06:30 Исполнителя взрыва в «Перекрестке» засняли камеры (ВИДЕО)
Вчера, 13:38 В Риге настолько суровая зима, что можно ездить на кабриолете (ВИДЕО)
Вчера, 11:15 В Риге задержан сильно пьяный водитель грузовой фуры (ВИДЕО)
Вчера, 07:55 Светлого Рождества и Счастливого Нового Года! (ВИДЕО)
Вчера, 06:45 LTV7: в Риге неизвестные срубают украшенные елочки (ВИДЕО)
26 декабря, 08:05 Нападение на рождественский вертеп в Ватикане попало на видео (ВИДЕО) 3
Все материалы Видео

Даугавпилс

Сегодня, 17:00

Где развлечься в канун Нового года 3

 

Сегодня, 15:05

В четверг в прямом эфире DAUTKOM – мэр города 42

Сегодня, 14:00

Всех даугавпилчан зовут на Новогодний забег 4

 Сегодня, 10:30 День рождения в Новый год – каково это?
Сегодня, 10:30 Полиция самоуправления: в новый год с новым руководством? 1
Сегодня, 10:00 В Даугавпилсе ликвидирован склад нелегального алкоголя 1
Сегодня, 09:30 Праздничная аптечка: Какие лекарства должны быть в вашей аптечке?
Сегодня, 09:10 На перекрестке Райня-Виестура опять авария 1
Сегодня, 08:30 Теплые встречи с DAUTKOM продолжатся в новом году
Сегодня, 08:25 Завтра ожидается дождливая погода
Сегодня, 07:00 Новый год, приходи! 4
Все материалы Даугавпилс
Латвия
Сегодня, 12:04 Дожди и оттепель сделали свое дело: по некоторым дорогам не проехать
Латвия
Сегодня, 11:46 Латвия пытается предотвратить отмывание денег, но не все так просто
Даугавпилс
Сегодня, 10:00 Опрос спортсменов: Чем запомнится 2017 год

Латгалия

Сегодня, 09:25

Трагический пожар унес жизнь мужчины

 

Вчера, 11:45

На Рождество огонь унес две жизни

26 декабря, 12:45

Резекне: мужчине грозит пожизненный срок за сексуальное насилие над малолетн…

26 декабря, 11:00 Приемная мама из Латгалии претендует на награду «Гордость Латвии»
26 декабря, 10:00 Под Даугавпилсом горела баня: погиб один человек
24 декабря, 11:28 В пожаре в Дагдском крае погиб человек
23 декабря, 13:05 Выдвигайте кандидатов на «Латгальскую награду года» (ВИДЕО) 9
22 декабря, 20:50 Край продолжает проект по продвижению здорового образа жизни и профилактике заболеваний (ВИДЕО)
22 декабря, 14:00 Школа края поразила даугавпилсских педагогов 5
22 декабря, 13:45 На 18 Новембра сбили пьяного пешехода
22 декабря, 12:50 По мнению читателей, самая красивая елка в Краславе 1
Все материалы Латгалия

Латвия

Сегодня, 16:00

Банки больше не будут принимать заявления на участие во 2-м пенсионном уровне

 

Сегодня, 14:12

Опрос: латвийцев больше беспокоит низкая рождаемость, чем террористы

Сегодня, 13:45

Бухгалтеры не знают, как насчитывать зарплаты с января и какие удерживать на… 1

 Сегодня, 11:30 Уволенный за вождение в пьяном виде спасатель продолжает работать в полиции 1
Сегодня, 09:18 Выборы-2018: в Сейм пройдут шесть партий 3
Сегодня, 09:12 Нелепые рекорды латвийского здравоохранения
Сегодня, 09:00 «Приятно, когда общаешься не по Интернету»
Сегодня, 08:21 #читатьнеперечитать: лучшие книги декабря
Сегодня, 08:00 LTV7: полиция не рассматривает убийство как версию причины смерти рижской студентки 1
Сегодня, 07:45 LNT: в картотеке КГБ могут быть 583 представителя латвийской интеллигенции 1
Сегодня, 07:30 Опрос: в Новом году жители Латвии больше всего хотят хорошего здоровья
Все материалы Латвия

В мире

Сегодня, 15:20

Врачи объяснили распространенную реакцию людей на мороз

 

Сегодня, 15:08

Найден способ взломать компьютер с помощью звука

Сегодня, 14:47

СМИ назвали главных благотворителей среди звезд

Сегодня, 13:55 В Швейцарии открылся самый крутой фуникулер в мире
Сегодня, 11:05 Россию заранее обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде-2018 1
Сегодня, 10:58 Китай за пять лет построил 530 000 км дорог
Сегодня, 10:48 Ученый назвал новую опасность алкогольных напитков 2
Сегодня, 10:10 Биткоин за сутки подешевел почти на 15%
Сегодня, 08:38 WhatsApp перестанет работать у части пользователей
Сегодня, 06:50 Задержан устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик» бывший гендиректор
Вчера, 16:50 Иностранные СМИ стали больше интересоваться Латвией
Все материалы В мире

Шоу-бизнес

Вчера, 10:18

Названы самые успешные актеры года 1

 

19 декабря, 11:10

Анна Курникова родила близнецов

14 декабря, 16:59

Дуэйн Джонсон получил звезду на Аллее славы в Голливуде

14 декабря, 11:48 Google назвал самые популярные в мире фильмы и сериалы
13 декабря, 11:04 Первый канал отказался от "Бабьего бунта" и хайпа Бузовой
12 декабря, 07:30 Можем гордиться! Мадонна носит наряды латвийского дизайнера
10 декабря, 10:01 Победителю Евровидения пересадили сердце 1
7 декабря, 13:52 Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
6 декабря, 13:47 Названы лучшие клипы года (ВИДЕО)
5 декабря, 10:12 "Карточный домик" будет завершен без Кевина Спейси 1
3 декабря, 12:26 Стали известны причины ухода Маслякова из КВН
Все материалы Шоу-бизнес

Спорт

Сегодня, 08:55

В городе пройдут праздничные соревнования

 

26 декабря, 07:45

Укреплять здоровье даугавпилчан помогут бесплатные занятия спортом 9

25 декабря, 08:20

Серена Уильямс возвращается: первый матч - против Алены Остапенко

23 декабря, 16:05 Баскетбол: самая невыразительная игра сезона 3
23 декабря, 08:10 Латвии полагается серебро в эстафете на Олимпиаде в Сочи 1
22 декабря, 21:40 Олимпийский комитет Латвии вручил награды лучшим спортсменам года (ВИДЕО)
22 декабря, 21:00 Хоккеисты U-10 набираются международного опыта (ВИДЕО)
22 декабря, 16:20 Спортивный календарь на предстоящую неделю
22 декабря, 16:05 Лучший футболист Латвии – Андрис Ванин 5
22 декабря, 14:30 Даугавпилчане выиграли «Янтарную лигу» 3
22 декабря, 07:00 Золотые мгновения даугавпилсского спорта 1
Все материалы Спорт

Культура

Сегодня, 11:00

«Мода – это всего лишь быстротечность, организованная прессой и корпорациями…

 

Вчера, 15:48

Каждый может стать автором фильма о Латвии

Вчера, 11:48

Музыкально-поэтический вечер в Ротко центре отменяется!

Вчера, 10:53 СМИ: Олег Табаков введен в искусственную кому
26 декабря, 15:10 Умер композитор Владимир Шаинский
26 декабря, 13:55 Культурная жизнь Даугавпилса-2017: топ-10 (окончание)
25 декабря, 13:30 Культурная жизнь Даугавпилса-2017: топ-10 4
21 декабря, 21:10 Принимаются заявки на Международный керамический конкурс-выставку (ВИДЕО)
21 декабря, 15:56 Музыкально-поэтический вечер в Ротко центре 2
21 декабря, 14:40 Олег Шапошников остается в Даугавпилсе 2
21 декабря, 13:25 Масштабный детский фестиваль получил одобрение депутатов
Все материалы Культура

Новости

Общество
Сегодня, 16:22 Как подготовить печень к новогоднему застолью
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Сегодня, 15:45 Покупаем икру к празднику. Топ-5 вещей, которые нужно знать
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Сегодня, 11:15 Крем из авокадо с икрой
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Сегодня, 07:00 Рассмотрят вопрос об объявлении чрезвычайного положения в лесной отрасли
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Сегодня, 07:00 Где купить новогоднюю елку в Даугавпилсе 4
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Сегодня, 06:55 30 декабря в центре города ограничат движение
Латвия
Вчера, 17:00 Жители Латвии на Новый год чаще всего желают хорошего здоровья
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Вчера, 16:35 В уходящем году родилось 787 маленьких даугавпилчан 3

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Программа передач TV DAUTKOM

 28 декабря, Четверг  
7:00«Дневник событий».
7:30"Новости LTV-7".
8:00"Nedeļas apskats"
8:15Музыка.
(Музыка 1.)
8:15Презентация каналов цифрового ТВ
8:45Информация DauTKom.
9:00"Nedeļas apskats"
9:15Передача „Palīga”
(latv.v.)
11:30Презентация каналов цифрового ТВ
12:00«Дневник событий».
12:30Поло 2.
(TiJi.)
12:30Презентация каналов цифрового ТВ
12:40Приключения бурого медвежонка 2.
(TiJi.)
12:45Презентация каналов цифрового ТВ
12:45Эмили.
(TiJi.)
12:50Чупи идет в школу.
(TiJi.)
13:00Денни и Дедди.
(TiJi.)
13:00Презентация каналов цифрового ТВ
13:10Мистер Умелец в городе 2.
(TiJi.)
13:10Презентация каналов цифрового ТВ
13:20Дуда и Дада.
(TiJi.)
13:20Презентация каналов цифрового ТВ
13:30Машкины страшилки.
(TiJi.)
13:45Презентация каналов цифрового ТВ
14:00"Nedeļas apskats"
14:30Музыка.
(Музыка 1.)
14:30Презентация каналов цифрового ТВ
15:05Дикие животные Севера. Возрождение.
(NatGeoWild)
15:05Презентация каналов цифрового ТВ
16:00«Дневник событий».
16:30Информация DauTKom.
17:00Музыка.
(Музыка 1.)
17:00Презентация каналов цифрового ТВ
17:30Презентация каналов цифрового ТВ
17:30Х/ф "Для начинающих любить".
(Русский иллюзион).
19:00Музыка.
(Музыка 1.)
19:00Презентация каналов цифрового ТВ
19:30Прямой эфир.
20:00"Новости LTV-7".
20:45«Настоящее время».
21:00Музыка.
(Музыка 1.)
21:00Презентация каналов цифрового ТВ
21:30Презентация каналов цифрового ТВ
21:30Х/ф "Морозко".
(Дом кино.)
23:15DauTKom raidījumi.